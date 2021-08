San Lorenzello, ordinanza del sindaco: via vasi e contenitori mal conservati per strada (Di giovedì 5 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Lorenzello (Bn) – Il sindaco del comune di San Lorenzello (Bn), Antimo Lavorgna, rende noto che con provvedimento n. 88 del 5/08/2021 ha ordinato la rimozione dalle strade del Centro cittadino di sedie, vasi di terracotta, contenitori di plastica o di altro materiale non ben conservato e manutenuto, nonché di piante rampicanti che non siano curate, con l’avvertenza che in caso di inottemperanza sarà provveduto con azione in danno, a partire dalla data del 12 agosto 2021, alla rimozione coatta di tutti i materiali depositati dinanzi le abitazioni. A carico di coloro che ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 5 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSan(Bn) – Ildel comune di San(Bn), Antimo Lavorgna, rende noto che con provvedimento n. 88 del 5/08/2021 ha ordinato la rimozione dalle strade del Centro cittadino di sedie,di terracotta,di plastica o di altro materiale non ben conservato e manutenuto, nonché di piante rampicanti che non siano curate, con l’avvertenza che in caso di inottemperanza sarà provveduto con azione in danno, a partire dalla data del 12 agosto 2021, alla rimozione coatta di tutti i materiali depositati dinanzi le abitazioni. A carico di coloro che ...

