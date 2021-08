Samantha De Grenet | “i colpevoli devono pagare” | la disgrazia che la sconvolge | lo sfogo

(Di giovedì 5 agosto 2021)Dearrabbiata per gli incendi in Italia Da qualche settimana la nostra Penisola sta bruciando causando danni alla natura, all’uomo e agli animali. Dalla Sicilia alla Sardegna, dalla Puglia all’Abruzzo, ettari ed ettari di boschi e macchia mediterranea che hanno fatto arrabbiare parecchi personaggi dello spettacolo e non solo. Tra questi anche l’ex L’articolo proviene da KontroKultura. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

GossipItalia3 : Samantha De Grenet indignata sui social, l’atto d’accusa della showgirl: “I colpevoli devono pagare”… - zazoomblog : Samantha De Grenet non ne può più: “I colpevoli devono pagare!” - #Samantha #Grenet #colpevoli #devono - zazoomblog : “Auguri amore mio” Samantha De Grenet dolcissima assieme a lui - #“Auguri #amore #Samantha #Grenet - mariahsbubble : Chissà come staranno Samantha De Grenet e le sue teglie -

Ultime Notizie dalla rete : Samantha Grenet

Infine, ad auto - candidarsi per la nuova edizione di Ballando con le Stelle , ci sono anche Andrea Zenga eDe, ma essendo loro due ex gieffini di Alfonso Signorini, le possibilità di ...'Coppia pazzesca' , scriveDe. ' Coppia strepitosa' , aggiunge Monica Leofreddi. E ancora: 'n ello spettacolo è bello vedere una coppia così longeva complimenti', ' Auguroni ...Lorella Cuccarini e Silvio Testi festeggiano trent'anni di matrimonio. La dolce dedica della showgirl sui social emoziona.“Quasi 11 mila giorni di te e di me”. Così scrive Lorella Cuccarini pubblicando su Instagram alcune foto abbracciata al marito Silvio Capitta, meglio noto come Silvio Testi, in occasione del loro 30es ...