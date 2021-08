Genoa, colpo vicino per l’attacco di Ballardini (Di giovedì 5 agosto 2021) Sembra essere in fase di definizione l’acquisto in questa sessione di mercato da parte del Genoa di Sam Lammers. L’attaccante olandese classe 1997 si trasferirà a Genova dall’Atalanta. Mercato Genoa, la formula dell’affare per Lammers Il poderoso attaccante olandese si trasferirà sotto la lanterna con la formula del prestito oneroso ad un milione di euro con diritto di riscatto in favore del Genoa per 15 milioni di euro. L’Atalanta manterrà un diritto di controriscatto per 16 milioni di euro. Attenzione all’Hellas Verona C’è da registrare anche un interesse dell’Hellas Verona per Sam Lammers. Proprio per questo motivo il ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 5 agosto 2021) Sembra essere in fase di definizione l’acquisto in questa sessione di mercato da parte deldi Sam Lammers. L’attaccante olandese classe 1997 si trasferirà a Genova dall’Atalanta. Mercato, la formula dell’affare per Lammers Il poderoso attaccante olandese si trasferirà sotto la lanterna con la formula del prestito oneroso ad un milione di euro con diritto di riscatto in favore delper 15 milioni di euro. L’Atalanta manterrà un diritto di controriscatto per 16 milioni di euro. Attenzione all’Hellas Verona C’è da registrare anche un interesse dell’Hellas Verona per Sam Lammers. Proprio per questo motivo il ...

