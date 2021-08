Diario As | Real e Barcellona contro il fondo Cvc | è una manovra di Tebas contro la Superlega

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 5 agosto 2021) Il quotidiano spagnoloAs riferisce del parere contrario diMadrid eall’accordo stipulato tra la Liga e ildi investimento CVC per 2,7 miliardi di euro in cambio del 10% della Liga. Soldi da restituire in quarant’anni a un tasso di interesse molto basso. ScriveAs che ilMadrid ha dato mandato ai suoi legali di studiare l’accordo. Hanno seri dubbi sul suo valore legale. E, scrive il quotidiano, non è escluso che ilpossa denunciare la Liga. IlMadrid sostiene di non essere stato preventivamente ...