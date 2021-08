ULTIMA ORA: La decisione di Lukaku (Di mercoledì 4 agosto 2021) La storia d’amore tra Romelu Lukaku e l’Inter sta per giungere ai titoli di coda. Il calciatore belga, infatti, secondo quanto rilasciato da Gianluca Di Marzio sul suo profilo Instagram, avrebbe scelto di sposare nuovamente la causa londinese, sponda Chelsea. Per Lukaku si tratterebbe di un terzo matrimonio con i Blues. Il bomber nerazzurro, già nei giorni scorsi, ha comunicato al nuovo tecnico Simone Inzaghi e al club di voler cambiare aria. Lusingato e attratto dal progetto tecnico ed economico dei campioni d’Europa in carica, la volontà dell’attaccante ha giocato un ruolo determinante. Spetta alla società Inter, nelle prossime ore, massimizzare ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 4 agosto 2021) La storia d’amore tra Romelue l’Inter sta per giungere ai titoli di coda. Il calciatore belga, infatti, secondo quanto rilasciato da Gianluca Di Marzio sul suo profilo Instagram, avrebbe scelto di sposare nuovamente la causa londinese, sponda Chelsea. Persi tratterebbe di un terzo matrimonio con i Blues. Il bomber nerazzurro, già nei giorni scorsi, ha comunicato al nuovo tecnico Simone Inzaghi e al club di voler cambiare aria. Lusingato e attratto dal progetto tecnico ed economico dei campioni d’Europa in carica, la volontà dell’attaccante ha giocato un ruolo determinante. Spetta alla società Inter, nelle prossime ore, massimizzare ...

