Tokyo 2020, pallanuoto: l’Ungheria batte una Croazia combattiva ed è la quarta semifinalista (Di mercoledì 4 agosto 2021) l’Ungheria è la quarta semifinalista nel torneo di pallanuoto a Tokyo 2020: la squadra ungherese ha sconfitto una Croazia combattiva per 15-11. Bellissimo match combattuto e ricco di gol, in cui l’Ungheria è brava a sfruttare un piccolo blackout degli avversari a cavallo tra terzo e quarto periodo. Fino a quel momento, la Croazia aveva condotto la gara in maniera ottima, rispondendo colpo su colpo ai tentativi di allungo degli sfidanti. Gli ungheresi staccano, dunque, il pass per la semifinale e affronteranno la Grecia con ... Leggi su sportface (Di mercoledì 4 agosto 2021)è lanel torneo di: la squadra ungherese ha sconfitto unaper 15-11. Bellissimo match combattuto e ricco di gol, in cuiè brava a sfruttare un piccolo blackout degli avversari a cavallo tra terzo e quarto periodo. Fino a quel momento, laaveva condotto la gara in maniera ottima, rispondendo colpo su colpo ai tentativi di allungo degli sfidanti. Gli ungheresi staccano, dunque, il pass per la semifinale e affronteranno la Grecia con ...

Advertising

Eurosport_IT : Superiamo il numero di medaglie conquistate a Londra 2012 e a Rio 2016: a Tokyo 2020 siamo a quota 29! ???????? ????????????… - SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 CICLISMO SU PISTA MASCHILE: L'ITALIA VINCE L'ORO GLI AZZURRI BATTONO IN FINALE LA DANIMARCA #SkySport #Tokyo2020 - SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 CICLISMO SU PISTA, INSEGUIMENTO M: RECORD DEL MONDO PER L'ITALIA CRONO DI 3:42:307: AZZURRI IN… - Deiana_Luca9 : RT @Adnkronos: #Ganna dopo l'oro nel #CiclismosuPista alle Olimpiadi di Tokyo 2020: 'Un sogno, non pensavo al record'. - fseviareggio : RT @Adnkronos: Deludono #pallavolo e #Settebello, Italia flop negli sport a squadre alle Olimpiadi di Tokyo 2020. -