orizzontescuola : Toccafondi (Iv): “Da ritardi su concorso abilitante danni a paritarie” -

Orizzonte Scuola

Lo dichiara Gabriele, capogruppo di Italia Viva in Commissione Cultura alla Camera, a proposito dell'allarme lanciato dagli insegnanti su deinell'organizzazione del rientro in ...Troppi abbandoni ed'apprendimento 'Dopo un anno scolastico in cui la Dad davanti a un video è stata molto più della didattica in presenza in classe - ha continuato- , arrivano i ...“I ritardi nel bando per concorso ponte abilitante previsto nel 2019, due anni fa e ancora in alto mare, mette a rischio i percorsi educativi degli studenti e, nel caso delle paritarie, la loro stessa ...