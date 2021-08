“Questo vi capiterà 18 mesi dopo il vaccino” | la profezia di una nota attrice

(Di mercoledì 4 agosto 2021) L’Eleonora Brigliadori è tornata a parlare di Covid, sposando le teorie no-vax e anzi portandole oltre il delirio. Ecco cosa ha detto. Eleonora Brigliadori (GettyImages)Aveva già trovato il modo di far parlare di sé all’inizio dell’anno, sposando posizioni anti-scientifiche. Avrebbe preferito morire piuttosto che essere obbligata a farsi inoculare il, rimarcando quello che fin dall’inizio aveva affermato con forza: la pandemia Covid-19, secondo l’e conduttrice, non esiste. Sarebbe solo il maldestro velo di Maya sul tentato progetto “transumanista” delle élite finanziarie globali. Con le ultime ...

vi18 mesi dopo i vaccini. Vedrete come succederà tutto. Vi distruggeranno il genoma. Non sarete più figli di Dio, da quel momento venite colonizzati da un'entità satanica che farà ...