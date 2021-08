Obbligo di green pass per i docenti E da settembre su aerei e treni - Le regole

Advertising

repubblica : Green Pass, dal 6 agosto obbligo anche alla Camera. Ma l'Aula rimane esclusa dal provvedimento - Tg3web : Obbligo vaccinale e Green Pass sul posto di lavoro: da Cgil, Cisl e Uil nessuna preclusione ma un invito alla caute… - matteosalvinimi : Nell'incontro con il presidente Draghi di questa mattina ho ribadito l'importanza del ritorno a scuola senza discri… - Corriere : Green Pass, obbligo per i docenti E da settembre su aerei e treni - KLASSIK4 : RT @Corriere: Green Pass, obbligo per i docenti E da settembre su aerei e treni -

Fuoco (di emendamenti) leghista contro ilpass. In commissione Affari sociali alla Camera, sono state presentate 1330 proposte di modifica al decreto che introduce dal 6 agosto l'del ...E invece qui casca l'asino: i sindacati avvertono di non voler fare sconti e quindi si dicono pronti ad accettare l'dipass, magari facendo ricorso al lavoro da remoto, ma precisano che ...Domani la cabina di regia, poi il Consiglio dei ministri. E dal 6 la carta verde servirà per ristoranti al chiuso e piscine ...Si attende per fine agosto la notizia dell'obbligo di Green Pass anche per lavoratori dell'Horeca. Saranno i gestori ad effettuare controlli?