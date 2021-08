Maneskin e Iggy Pop insieme per ‘I wanna be your slave’ (Di mercoledì 4 agosto 2021) Maneskin e Iggy Pop insieme per la versione inedita di I wanna be your slave, in uscita venerdì 6 agosto. Con la release digitale, uscirà anche un vinile 45 giri in edizione limitata contenente il brano che la band interpreta con Iggy Pop e la traccia originale. La band romana, trionfatrice a Sanremo e all’Eurovision, collabora con uno dei più trasgressivi e iconici personaggi della storia della musica contemporanea, che con la band The Stooges è entrato nella gloriosa Rock’n Roll Hall Of Fame e che di recente ha ricevuto un Grammy Award per la sua eccezionale carriera. ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 4 agosto 2021)Popper la versione inedita di Ibeslave, in uscita venerdì 6 agosto. Con la release digitale, uscirà anche un vinile 45 giri in edizione limitata contenente il brano che la band interpreta conPop e la traccia originale. La band romana, trionfatrice a Sanremo e all’Eurovision, collabora con uno dei più trasgressivi e iconici personaggi della storia della musica contemporanea, che con la band The Stooges è entrato nella gloriosa Rock’n Roll Hall Of Fame e che di recente ha ricevuto un Grammy Award per la sua eccezionale carriera. ...

Advertising

RollingStoneita : Adesso è ufficiale: i Måneskin e Iggy Pop faranno un singolo insieme - LaStampa : I Maneskin conquistano l’Iguana del rock: venerdì esce il singolo con Iggy Pop - ESCitanews : In uscita la collaborazione dei @thisismaneskin con il rocker @IggyPop ???? #Eurovision #iwbys - susy19711 : RT @Adnkronos: Nulla sembra essere fuori dalla portata dei #Maneskin: 'I Wanna Be Your Slave' con #IggyPop è realtà. - QdSit : Maneskin e Iggy Pop insieme per la versione inedita di I wanna be your slave, in uscita venerdì 6 agosto #IggyPop… -