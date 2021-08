Long Covid raro nei bambini. Uno studio inglese fa il punto sui sintomi dei più piccoli (Di mercoledì 4 agosto 2021) Le forme di Long Covid sembrano confermarsi rare nei giovanissimi. È quanto emerge da un maxi studio britannico pubblicato su The Lancet Child & Adolescent Health. Il lavoro offre la prima descrizione dettagliata della malattia Covid-19 nei bambini e ragazzi sintomatici di età compresa tra 5 e 17 anni. L’analisi si è concentrata sui dati di 1.734 risultati positivi, e valuta da quando sono insorti i sintomi fino a quando i piccoli pazienti sono tornati sani. In genere i tempi di ripresa sono risultati compresi nell’arco di una settimana. I bambini ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 4 agosto 2021) Le forme disembrano confermarsi rare nei giovanissimi. È quanto emerge da un maxibritannico pubblicato su The Lancet Child & Adolescent Health. Il lavoro offre la prima descrizione dettagliata della malattia-19 neie ragazzi sintomatici di età compresa tra 5 e 17 anni. L’analisi si è concentrata sui dati di 1.734 risultati positivi, e valuta da quando sono insorti ifino a quando ipazienti sono tornati sani. In genere i tempi di ripresa sono risultati compresi nell’arco di una settimana. I...

