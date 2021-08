Fire City – La fine dei giorni (2015): Un demone custode (Di mercoledì 4 agosto 2021) Fire City – La fine dei giorni Titolo Originale: Fire City – End Of Days Anno: 2015 Paese: USA Genere: Horror, Crime, Noir Produzione: Okay By Me Productions Distribuzione: Blue Swan Entertainment Durata: 1h 42min Regia: Tom Woodruff Jr Sceneggiatura: Michael Hayes, Brian Lubocki Fotografia: Danny Grunes Montaggio: Brett Hedlund Musiche: Ryan Leach Trucco: Wayne Anderson, Dave Elsey, Melissa Jimenez Ramirez, Hailee Jones, Kyle Peek Attori principali: Tobias Jelinek, Danielle C. Ryan, Kelly Alona, Kymberly ... Leggi su locchiodelcineasta (Di mercoledì 4 agosto 2021)– LadeiTitolo Originale:– End Of Days Anno:Paese: USA Genere: Horror, Crime, Noir Produzione: Okay By Me Productions Distribuzione: Blue Swan Entertainment Durata: 1h 42min Regia: Tom Woodruff Jr Sceneggiatura: Michael Hayes, Brian Lubocki Fotografia: Danny Grunes Montaggio: Brett Hedlund Musiche: Ryan Leach Trucco: Wayne Anderson, Dave Elsey, Melissa Jimenez Ramirez, Hailee Jones, Kyle Peek Attori principali: Tobias Jelinek, Danielle C. Ryan, Kelly Alona, Kymberly ...

Advertising

occhiocine : Fire City – La fine dei giorni (2015): Un demone custode - Doreldoggo : @okampione @ChrisMurphyCT Articolo un po’ lungo se vuoi leggerlo ma in pratica: regole diverse di sicurezza dal fir… - Marco1999Busa : RT @_Velies_: Dopo Francia, Canada, ecc. pure in Scozia cominciano a bruciare Chiese spontaneamente. Indovinate perché l'autocombustione di… - RinoSimeoni : RT @_Velies_: Dopo Francia, Canada, ecc. pure in Scozia cominciano a bruciare Chiese spontaneamente. Indovinate perché l'autocombustione di… - _Velies_ : Dopo Francia, Canada, ecc. pure in Scozia cominciano a bruciare Chiese spontaneamente. Indovinate perché l'autocomb… -