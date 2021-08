Autostrade: “Da Ferragosto code sino a 15 chilometri per i cantieri sulla A10” (Di mercoledì 4 agosto 2021) Gli incolonnamenti saranno la conseguenza della chiusura parziale, dal 16 al 25 agosto, della corsia direzione ponente fra i caselli di Genova Aeroporto e Genova Pra' Leggi su ilsecoloxix (Di mercoledì 4 agosto 2021) Gli incolonnamenti saranno la conseguenza della chiusura parziale, dal 16 al 25 agosto, della corsia direzione ponente fra i caselli di Genova Aeroporto e Genova Pra'

