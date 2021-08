Ashton Kutcher star di Your Place or Mine accanto a Reese Witherspoon (Di mercoledì 4 agosto 2021) Saranno Ashton Kutcher e Reese Witherspoon i protagonisti di Your Place or Mine, una nuova commedia romantica prodotta per Netflix. Ashton Kutcher sarà il protagonista della commedia romantica Your Place or Mine che avrà come star Reese Witherspoon. Il progetto verrà realizzato per Netflix ed è stato scritto da Aline Brosh McKenna, che ha già firmato successi come Il Diavolo Veste Prada e Crazy Ex-Girlfriend. Nel film Your ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 4 agosto 2021) Sarannoi protagonisti dior, una nuova commedia romantica prodotta per Netflix.sarà il protagonista della commedia romanticaorche avrà come. Il progetto verrà realizzato per Netflix ed è stato scritto da Aline Brosh McKenna, che ha già firmato successi come Il Diavolo Veste Prada e Crazy Ex-Girlfriend. Nel film...

