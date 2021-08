Apple Store tutto nuovo sul web | il design è quello dell’app per iPhone e iPadHDblog it

Advertising

HDblog : Apple Store tutto nuovo sul web: il design è quello dell'app per iPhone e iPad - SaggiaMente : La sezione Store ritorna sul sito Apple dopo 6 anni di assenza ingiustificata - carlo_vba : RT @setteBIT: Questa notte c’è stata 1 rivoluzione sul sito di Apple: dopo esattamente 6 anni torna finalmente la sezione 'store', tolta da… - setteBIT : Questa notte c’è stata 1 rivoluzione sul sito di Apple: dopo esattamente 6 anni torna finalmente la sezione 'store'… - stefanodonadio : Apple aggiorna il suo sito Web che guadagna di nuovo la scheda “Store” -

Ultime Notizie dalla rete : Apple Store

HDblog

La messa offline dell'di queste ultime ore aveva messo in preallarme diversi utenti e addetti ai lavori: nuovi prodotti in arrivo? No, niente di tutto questo, semplicemente un restyling del sito con l'aggiunta ...... su La7 e La7d (canale 7 e 29 del digitale terrestre) e sui seguenti canali: sulla App My Way scaricabile gratuitamente daglidi Android e, sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su ...Durante la notte, Apple ha aggiornato il proprio sito web, re-introducendo la sezione “Store” dalla quale è possibile effettuare acquisti. I vecchi utenti Apple ricorderanno sicuramente la vecchia are ...Apple ha individuato ed eliminato dall'App Store un'app pericolosa nella quale si diffondevano messaggi no vax contro i vaccini anti Covid-19.