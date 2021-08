Via Zama, sgombero e messa in sicurezza dell'ex scuola (Di martedì 3 agosto 2021) Milano - E' in corso da questa mattina, nel Municipio 4, un'operazione per lo sgombero e la messa in sicurezza della ex scuola di via Zama, come annunciato dal Comune nelle scorse settimane. Sul ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 3 agosto 2021) Milano - E' in corso da questa mattina, nel Municipio 4, un'operazione per loe laina exdi via, come annunciato dal Comune nelle scorse settimane. Sul ...

Ultime Notizie dalla rete : Via Zama Via Zama, sgombero e messa in sicurezza dell'ex scuola Milano - E' in corso da questa mattina, nel Municipio 4, un'operazione per lo sgombero e la messa in sicurezza della ex scuola di via Zama, come annunciato dal Comune nelle scorse settimane. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale e della Polizia di Stato, oltre a Vigili del Fuoco e Croce Rossa. Sono 16 gli ...

