Milan, torna di moda Dani Ceballos? Ma il Real Madrid non accetta prestiti (Di martedì 3 agosto 2021) Il Milan è attivo sul mercato e pensa a Dani Ceballos, al rientro al Real Madrid dopo il prestito biennale all'Arsenal. Secondo quanto scrive ABC, il club spagnolo avrebbe messo sul mercato il fantasista, puntando però su una sua cessione a titolo definitivo. Niente prestiti quindi, dopo le due stagioni in Premier League che l'hanno visto scendere in campo in 77 occasioni con due gol. La richiesta sfiorava i 40 milioni. Per ora, scrivono dalla Spagna, non si registra un'apertura ai rossoneri. SportFace.

