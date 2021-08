La riforma della giustizia passa alla Camera: sì alla fiducia, anche M5s a favore (Di martedì 3 agosto 2021) Nella notte è passata per ben due volte consecutivamente alla Camera la fiducia (una per ognuno dei due articoli di cui è composta la legge) posta dal governo Draghi sulla riforma del processo penale firmato dalla ministra Marta Cartabia, con 462 e 458 voti favorevoli e una cinquantina di contrari. La seduta fiume, terminata a notte fonda, ha visto ricompattarsi il Movimento 5 stelle in cui solo 24 ore prima si erano fatte notare un quarto delle defezioni e un voto in dissonanza dal gruppo. Le prossime tappe Ma l’iter di approvazione ... Leggi su tpi (Di martedì 3 agosto 2021) Nella notte èta per ben due volte consecutivamentela(una per ognuno dei due articoli di cui è composta la legge) posta dal governo Draghi sulladel processo penale firmato dministra Marta Cartabia, con 462 e 458 votivoli e una cinquantina di contrari. La seduta fiume, terminata a notte fonda, ha visto ricompattarsi il Movimento 5 stelle in cui solo 24 ore prima si erano fatte notare un quarto delle defezioni e un voto in dissonanza dal gruppo. Le prossime tappe Ma l’iter di approvazione ...

Advertising

Linkiesta : È la riforma di Bonafede non della ministra Cartabia, dice Conte - Ettore_Rosato : Le donne vittime di violenza avranno un nuovo strumento a loro garanzia: per chi viola il divieto di avvicinamento… - riccardo_fra : Stasera #M5S voterà sì alla riforma della #giustizia. Con i correttivi da noi voluti abbiamo ottenuto una riforma v… - marcoregni : RT @nomfup: La presenza - a lungo - di Luigi Di Maio in aula ieri nei banchi del governo sulla riforma della giustizia era un evidente segn… - ilo_ak : RT @Noiconsalvini: ++ I SEI QUESITI DEI REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA ++ 1. Riforma del CSM 2. Responsabilità diretta dei magistrati 3. Equa v… -