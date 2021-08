Jacobs, Gay Center: “Post transfobico nel 2012, prenda distanze” (Di martedì 3 agosto 2021) Gay Center ‘rispolvera’ un Post datato 2012 di Marcell Jacobs – classe 1994 e oro olimpico a Tokyo 2020 – e via social accusa l’atleta di aver utilizzato un “linguaggio transfobico”. Linguaggio dal quale chiede ora di prendere le distanze, schierandosi a favore dei diritti della comunità Lgbt+. Nel Post dell’agosto di 9 anni fa, l’allora non ancora 18enne Jacobs raccontava della “figura di m….” dell’amico Alessandro che, si legge, “balla davanti a un trans”. Troppo per Gay Center, che su Twitter rilancia il Post e rimanda ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 3 agosto 2021) Gay‘rispolvera’ undatatodi Marcell– classe 1994 e oro olimpico a Tokyo 2020 – e via social accusa l’atleta di aver utilizzato un “linguaggio”. Linguaggio dal quale chiede ora di prendere le, schierandosi a favore dei diritti della comunità Lgbt+. Neldell’agosto di 9 anni fa, l’allora non ancora 18enneraccontava della “figura di m….” dell’amico Alessandro che, si legge, “balla davanti a un trans”. Troppo per Gay, che su Twitter rilancia ile rimanda ...

