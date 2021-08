Incidente sul lavoro a Modena, una donna di 40 anni è morta incastrata in un macchinario (Di martedì 3 agosto 2021) Tragedia in provincia di Modena, dove una donna di 40 anni ha perso la vita la mattina di martedì intorno alle 8.30 in un Incidente sul lavoro avvenuto in un’azienda che si trova in via Panaria a Camposanto, che si occupa di packaging e lavorazione della carta. La vittima sarebbe rimasta incastrata in un macchinario. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118, ma per la lavoratrice, che dalle prime informazioni stava lavorando con una fustellatrice, non c’era più nulla da fare. I carabinieri e la medicina del lavoro ... Leggi su open.online (Di martedì 3 agosto 2021) Tragedia in provincia di, dove unadi 40ha perso la vita la mattina di martedì intorno alle 8.30 in unsulavvenuto in un’azienda che si trova in via Panaria a Camposanto, che si occupa di packaging e lavorazione della carta. La vittima sarebbe rimastain un. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118, ma per la lavoratrice, che dalle prime informazioni stava lavorando con una fustellatrice, non c’era più nulla da fare. I carabinieri e la medicina del...

