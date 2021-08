Dire che l’attacco hacker al Lazio è terrorismo significa alleggerirsi dalle proprie responsabilità (Di martedì 3 agosto 2021) Le parole del presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, nella giornata di ieri, hanno avuto accenti fortissimi mentre parlava dell’attacco hacker che – in queste ore – tiene sotto scacco i sistemi informatici della regione, tutto il Centro Elaborazione Dati, e contribuisce a creare non pochi problemi alla campagna vaccinale (se non a breve termine, almeno a medio termine, dopo il 15 agosto, quando diminuiranno sensibilmente le prenotazioni già effettuate per la somministrazione delle dosi di vaccino). Il presidente del Lazio ha affermato: «Stiamo difendendo in queste ore la nostra comunità da questi attacchi di ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 3 agosto 2021) Le parole del presidente della RegioneNicola Zingaretti, nella giornata di ieri, hanno avuto accenti fortissimi mentre parlava delche – in queste ore – tiene sotto scacco i sistemi informatici della regione, tutto il Centro Elaborazione Dati, e contribuisce a creare non pochi problemi alla campagna vaccinale (se non a breve termine, almeno a medio termine, dopo il 15 agosto, quando diminuiranno sensibilmente le prenotazioni già effettuate per la somministrazione delle dosi di vaccino). Il presidente delha affermato: «Stiamo difendendo in queste ore la nostra comunità da questi attacchi di ...

