Autostrada del Sud-Est | Regione inaugura tratto Rosolini-Ispica-Pozzallo

Siracusa e Ragusa da oggi sono collegate da una nuova, un momento storico anche in considerazionefatto che Ragusa è stata sino a ieri l'unica provincia in Italia a non avere nemmeno un chilometro di. Terminato nei giorni scorsi ...Nel primo pomeriggio di oggi la prima auto ha attraversato la ribattezzata "Sud - Est", il nuovo tratto della Siracusa - Gela inaugurato dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, assieme all'assessore alle Infrastrutture Marco Falcone, ai vertici ...Oggi, due dei tre lotti in cantiere (il 6 e il 7) sono stati aperti al traffico, mentre proseguono spediti i lavori di completamento del lotto 8 dell’autostrada, fra Ispica-Pozzallo e la città di Modi ...L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.