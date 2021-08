Arisa lascia Amici e Lorella Cuccarini passa al canto | il retroscena

Advertising

trash_italiano : Arisa lascia Amici di Maria De Filippi - Novella_2000 : Arisa lascia Amici, Lorella Cuccarini passa al canto: il retroscena inaspettato - fearlessxari : Arisa lascia amici raga si #amemici20 - cambionnome : RT @trash_italiano: Arisa lascia Amici di Maria De Filippi - tiziaacasoo : @siryatripoli Sii, anche trash italiano ha scritto che Arisa lascia il programma?? -

Ultime Notizie dalla rete : Arisa lascia

Novella 2000

Il pezzo siascoltare. Sangiovanni - Trevor Daniel - Voto 6,50 - Operazione ... Rock forever !!! Olly -- Voto 5,00 - Non mi piace questo remix. Questo brano non può essere modificato. ...La cantantesiandare ad una lunga confessione ai microfoni radiofonici di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri. La cantantesi appresta a tornare sul piccolo schermo con Amici, il talent di ...Qualche tempo fa il settimana le Chi aveva rilasciato uno scoop secondo il quale Arisa avrebbe continuato a fare parte del cast di Amici anche nell’edizione numero 21. Si vociferava, infatti, che la ...Grandi cambiamenti in arrivo ad Amici 21, il fortunato talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, che quest'anno andrà in onda a partire dal prossimo mese di settembre. Gli ultimi retroscena s ...