Tragedia sfiorata nel resort, albero spezza a metà un risciò: conducente salvo per miracolo (Di lunedì 2 agosto 2021) Un albero da cocco si è abbattuto su un risciò in transito in un resort di Mumbai, spezzando in due il piccolo mezzo ma, fortunatamente, non colpendo il suo autista per una manciata di centimetri Una giornata qualsiasi ha rischiato di trasformarsi in un incubo per un uomo alla guida del suo risciò, che solo L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di lunedì 2 agosto 2021) Unda cocco si è abbattuto su unin transito in undi Mumbai,ndo in due il piccolo mezzo ma, fortunatamente, non colpendo il suo autista per una manciata di centimetri Una giornata qualsiasi ha rischiato di trasformarsi in un incubo per un uomo alla guida del suo, che solo L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

gualtierieurope : Ennesima tragedia sfiorata a #Roma per il crollo di un albero a #Monteverde. Non è più accettabile mettere a repent… - ecodelchisone : Orbassano: palo della luce cade sul manubrio di un ciclista, tragedia sfiorata in strada Volvera - VeronaNews_net : Accoltella il fratello, sfiorata la tragedia familiare – - Sandro49259105 : @GiorgiaMeloni Lei ha bisogno di una tragedia e un eroe per parlare di qualcosa. Ieri in Abruzzo si è sfiorata la t… - roma_e_roma : RT @gualtierieurope: Ennesima tragedia sfiorata a #Roma per il crollo di un albero a #Monteverde. Non è più accettabile mettere a repentagl… -