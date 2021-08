La donna positiva e no-vax che fugge dall’ospedale dopo aver partotito (Di lunedì 2 agosto 2021) Questa storia incredibile arriva da Palermo. All’ospedale Cervello della città una donna, positiva al COVID, è fuggita dall’ospedale dopo aver partorito. Secondo i sanitari la donna e suo marito si erano dichiarati no-vax. La storia è ancora più paradossale perché la signora stava per essere dimessa. Asintomatica e con un parto senza problemi, dopo due giorni di ricovero mancava solo l’ambulanza che l’avrebbe riportata a casa di lì a poco: lei aveva già firmato le dimissioni e asepttava la consegna del certificato. Ma un vero e proprio blitz del marito nel reparto di ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 2 agosto 2021) Questa storia incredibile arriva da Palermo. All’ospedale Cervello della città unaal COVID, è fuggitapartorito. Secondo i sanitari lae suo marito si erano dichiarati no-vax. La storia è ancora più paradossale perché la signora stava per essere dimessa. Asintomatica e con un parto senza problemi,due giorni di ricovero mancava solo l’ambulanza che l’avrebbe riportata a casa di lì a poco: lei aveva già firmato le dimissioni e asepttava la consegna del certificato. Ma un vero e proprio blitz del marito nel reparto di ...

