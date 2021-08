Esami non sostenuti, file cancellati, le tracce alla stazione. I dubbi sulla morte di Francesco Pantaleo (Di lunedì 2 agosto 2021) sulla morte di Francesco Pantaleo, 23 anni, siciliano, studente di Ingegneria informatica all’università di Pisa, trovato carbonizzato in un campo di girasoli, ci sono ancora molti dubbi. Non è stata trovata traccia che possa fornire le prove di un delitto. Dal pc aveva cancellato alcuni file. I cani molecolari hanno fiutato tracce alla stazione di San Rossore: ma perché era lì? Doveva incontrarsi con qualcuno? Il Corriere della Sera ricostruisce gli ultimi sviluppi. Sui resti di Pantaleo c’è un taglio all’altezza del ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 2 agosto 2021)di, 23 anni, siciliano, studente di Ingegneria informatica all’università di Pisa, trovato carbonizzato in un campo di girasoli, ci sono ancora molti. Non è stata trovata traccia che possa fornire le prove di un delitto. Dal pc aveva cancellato alcuni. I cani molecolari hanno fiutatodi San Rossore: ma perché era lì? Doveva incontrarsi con qualcuno? Il Corriere della Sera ricostruisce gli ultimi sviluppi. Sui resti dic’è un taglio all’altezza del ...

Advertising

VioBebe : Dopo l’oro di Rio una medaglia d’argento a #Tokyo2020 ???? Ma non solo… pochi esami alla laurea in medicina, troppo… - HuffPostItalia : Esami non sostenuti, file cancellati, le tracce alla stazione. I dubbi sulla morte di Francesco Pantaleo - eadaimon : @luckymia3 Non vogliono urtare la sensibilità del cucciolo che deve trovare la sua strada. Mio padre mi disse o da… - Gianmar26145917 : RT @andreascotto1: @Gianmar26145917 @aghiperparole Sta cercando di salvare il posto. Non sembra uno limpido (vedi la sua vicenda sugli esam… - freelikethemoon : Devo studiare in sti giorni più che posso non so come farò a preparare due esami per settembre mi viene già male -