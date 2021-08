“Charlene di Monaco non intende tornare da Alberto”. Bufera a Palazzo (Di lunedì 2 agosto 2021) Charlene di Monaco non avrebbe intenzione di tornare da suo marito Alberto e sarebbe in procinto di fondare una società in Sudafrica. Le scuse legate al suo stato di salute si andrebbero assottigliando e ora, secondo le ultime indiscrezioni, la verità sul suo matrimonio starebbe emergendo. Mentre a Montecarlo la tensione a Palazzo è alle stelle. Charlene di Monaco si trova in Sudafrica da mesi bloccata a causa di una grave infezione che l’ha costretta a sottoporsi a due interventi. Nonostante le dichiarazioni ufficiali della Principessa in cui ha ribadito il suo amore per ... Leggi su dilei (Di lunedì 2 agosto 2021)dinon avrebbe intenzione dida suo maritoe sarebbe in procinto di fondare una società in Sudafrica. Le scuse legate al suo stato di salute si andrebbero assottigliando e ora, secondo le ultime indiscrezioni, la verità sul suo matrimonio starebbe emergendo. Mentre a Montecarlo la tensione aè alle stelle.disi trova in Sudafrica da mesi bloccata a causa di una grave infezione che l’ha costretta a sottoporsi a due interventi. Nonostante le dichiarazioni ufficiali della Principessa in cui ha ribadito il suo amore per ...

