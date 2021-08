Amici 20, Aka7even svela la verità sul suo rapporto con Sangiovanni (Di lunedì 2 agosto 2021) Aka7even e Sangiovanni sono due giovanissimi cantanti , che al momento stanno avendo un grandissimo successo dopo aver partecipato alla ventesima edizione di Maria De Filippi. In seguito ad alcuni rumors i fan avrebbero appreso che tra i due talenti non scorra buon sangue, ma è proprio Aka a svelare la verità. Aka7even e Sangiovanni: fan in guerra Tra i cantanti Aka7even e Sangiovanni è nata una bellissima Amicizia durante il talent Amici. I due, però, a programma concluso non hanno mai dato aggiornamenti ai fan circa il ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 2 agosto 2021)sono due giovanissimi cantanti , che al momento stanno avendo un grandissimo successo dopo aver partecipato alla ventesima edizione di Maria De Filippi. In seguito ad alcuni rumors i fan avrebbero appreso che tra i due talenti non scorra buon sangue, ma è proprio Aka are la: fan in guerra Tra i cantantiè nata una bellissimazia durante il talent. I due, però, a programma concluso non hanno mai dato aggiornamenti ai fan circa il ...

