Si avvicinano all'auto e sparano: Domenico ucciso nella sua Clio, killer in fuga (Di domenica 1 agosto 2021) Agguato mortale nel Napoletano. A Lettere (Napoli), verso le 22 di domenica sono stati esplosi dei colpi d'arma da fuoco nei confronti di Domenico , 73enne della zona, incensurato. Il corpo senza vita ... Leggi su leggo (Di domenica 1 agosto 2021) Agguato mortale nel Napoletano. A Lettere (Napoli), verso le 22 di domenica sono stati esplosi dei colpi d'arma da fuoco nei confronti di, 73enne della zona, incensurato. Il corpo senza vita ...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @leggoit: Napoli, si avvicinano all'auto e sparano: Domenico ucciso nella sua Clio, killer in fuga - leggoit : Napoli, si avvicinano all'auto e sparano: Domenico ucciso nella sua Clio, killer in fuga - dchinellato : Luis Scola (11 punti) e Facu Campazzo avvicinano l’Argentina ai quarti. 46-38 sul Giappone all’intervallo, ma in co… - valarmorghulish : molte donne si avvicinano al rad tramite twitter e iniziano ad entrare in questa bolla perché hanno bisogno di capi… - JJ1897JJ : RT @NonnaMaria15: @DiegoFusaro @ivocamic Sarà forse che i non vaccinati si avvicinano di più all' 80% che al 3? -