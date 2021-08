Regione Lazio, un criptolocker ferma le vaccinazioni | Punto Informatico (Di domenica 1 agosto 2021) Il sito della Regione Lazio ed il relativo portale per la prenotazione delle vaccinazioni sono sotto attacco: si parla di un possibile guaio ransomware. Regione Lazio, un criptolocker ferma le vaccinazioni Punto Informatico. Read More Punto Informatico L'articolo Regione Lazio, un criptolocker ferma le vaccinazioni Punto Informatico proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di domenica 1 agosto 2021) Il sito dellaed il relativo portale per la prenotazione dellesono sotto attacco: si parla di un possibile guaio ransomware., unle. Read MoreL'articolo, unleproviene da HelpMeTech.

Agenzia_Ansa : 'È in corso un potente attacco hacker al ced regionale. I sistemi sono tutti disattivati compresi tutti quelli del… - CarloCalenda : Nel 2016 la Regione Lazio ha ricevuto 180 milioni di euro dal Governo per ammodernare e potenziare la Roma-Lido ma… - Adnkronos : Attacco hacker al sito della Regione Lazio: disattivato anche portale per vaccinazioni. #covid - Tg3web : Nel giorno in cui un attacco hacker blocca il sito di prenotazione della Regione Lazio, la campagna vaccinale tagli… - horottoilvetro : RT @Agenzia_Ansa: 'È in corso un potente attacco hacker al ced regionale. I sistemi sono tutti disattivati compresi tutti quelli del portal… -