Il Napoli incomincia a fare cassa | tutto pronto per una cessione

(Di domenica 1 agosto 2021) Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Tutino è prossimo a vestire la maglia del Parma. Il giocatore ha ormai da tempo l'accordo totale con il club sul contratto, firmerà un quadriennale. Domani ci sarà il summit finale, che definirà il passaggio di Tutino ai ducali. Il, per la buona riuscita della trattativa, è disposto abbassare la richiesta da 10 a 6/7 milioni.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Napoli incomincia

SpazioNapoli

Attratto dalle materie plastiche sin da bambino,il suo percorso artistico con l'argilla ... Con il sud - giovani e comunità in rete " Catacombe di San Gennaro, 2011 Fiera del ...Valeria Gennari, Tamu Edizioni,, 2021, pp. 332, EUR 18,00 Le parole sono pietre. E come ... Il viaggio di Saidiya Hartmancon questo terrore: quello di un'identità e di una storia ...Giugliano - Giunge in libreria “Sezione Narcotici Napoli”, di Guglielmo Moschetti, pubblicato da New Media Press, Edizioni Flegree, leader territoriale nel settore editoriale. La presentazione è fissa ...Una vittoria totale che manda un segnale chiaro, a tutta l’ Italia. Senza sindacati e partiti a organizzare, ma solo come partecipanti, gli operai hanno fatto sentire la loro vo ...