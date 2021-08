GP di Budapest, diretta: piove sull'Hungaroring, tutte le strategie saltano. Tensione a mille (Di domenica 1 agosto 2021) piove a Budapest, tutte le strategie studiate a tavolino sono saltate. I 20 piloti hanno montato gomme intermedie e sono pronti per il giro di ricognizioneCon l'incognita meteo, stamane a... Leggi su ilmattino (Di domenica 1 agosto 2021)lestudiate a tavolino sono saltate. I 20 piloti hanno montato gomme intermedie e sono pronti per il giro di ricognizioneCon l'incognita meteo, stamane a...

Advertising

SkySportF1 : Arriva la pioggia: probabile partenza bagnata a Budapest alle 15. Diretta su Sky Sport #F1, canale 207… - motorboxcom : #F1 #LIVE la griglia di partenza e la scelta gomme al via #Gara #HungarianGP Segui la nostra cronaca minuto per mi… - Salvuss : #F1 #LIVE la griglia di partenza e la scelta gomme al via #Gara #HungarianGP Segui la nostra cronaca minuto per mi… - f1addictedd : RT @SkySportF1: Arriva la pioggia: probabile partenza bagnata a Budapest alle 15. Diretta su Sky Sport #F1, canale 207 #HungarianGP ???? #Sk… - motorboxcom : Ci siamo! Tutto pronto per seguire #LIVE con noi l'#HungarianGP #F1? Dai che siamo in #DIRETTA:… -