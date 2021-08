Gianmarco «Gimbo» Tamberi da impazzire, è oro nel salto in alto (Di domenica 1 agosto 2021) Alle Olimpiadi di Tokyo il cielo s'illumina d'azzurro. Gianmarco Tamberi vola alto, altissimo. E cinque anni dopo l’infortunio che gli aveva impedito di andare alle Olimpiadi di Rio si riscatta, portando a casa una medaglia indimenticabile. La finale del salto in alto è bellissima, con l’azzurro che non sbaglia un colpo fin quando in gara non rimangono lui e il qatariota Mutaz Essa Barshim. Dopo aver saltato 2.37, entrambi falliscono i 2.39 e così, mentre gli avversari si sono fermati prima, ai due non resta che scegliere cosa fare. Il regolamento, infatti, consente di rischiare andando ... Leggi su gqitalia (Di domenica 1 agosto 2021) Alle Olimpiadi di Tokyo il cielo s'illumina d'azzurro.vola, altissimo. E cinque anni dopo l’infortunio che gli aveva impedito di andare alle Olimpiadi di Rio si riscatta, portando a casa una medaglia indimenticabile. La finale delinè bellissima, con l’azzurro che non sbaglia un colpo fin quando in gara non rimangono lui e il qatariota Mutaz Essa Barshim. Dopo aver saltato 2.37, entrambi falliscono i 2.39 e così, mentre gli avversari si sono fermati prima, ai due non resta che scegliere cosa fare. Il regolamento, infatti, consente di rischiare andando ...

Coninews : GIMBO CE L'HAI FATTA! ?? A #Tokyo2020 Gianmarco #Tamberi è CAMPIONE OLIMPICO nel salto in alto! ???? #ItaliaTeam… - Coninews : Gimbo nella leggenda! ?? A #Tokyo2020 Gianmarco #Tamberi conquista la prima medaglia olimpica italiana del salto in… - Eurosport_IT : Gimbo, ce l'hai fatta! CE L'HAI FATTA! ???? #HomeOfTheOlympics | #Tokyo2020 | #Athletics | #HighJump | #Tamberi |… - PatriziaOrlan11 : RT @Coninews: GIMBO CE L'HAI FATTA! ?? A #Tokyo2020 Gianmarco #Tamberi è CAMPIONE OLIMPICO nel salto in alto! ???? #ItaliaTeam #Athletics @… - nuccia20 : RT @Coninews: GIMBO CE L'HAI FATTA! ?? A #Tokyo2020 Gianmarco #Tamberi è CAMPIONE OLIMPICO nel salto in alto! ???? #ItaliaTeam #Athletics @… -