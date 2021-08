Due incidenti in mare a Capri, paura ma nessun ferito (Di domenica 1 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCapri (Na) – Due incidenti in mare, oggi a Capri: paura ma per fortuna nessun ferito. La guardia costiera ha dovuto correre in soccorso in due punti diversi dell’isola, a punta Carena e a 5 miglia da Capri, a distanza di poche ore. Il primo episodio si è verificato poco dopo le 14:00 quando è arrivato l’allarme da una barca che poi è colata a picco. Si è trattato di uno scafo in vetro resina bianca di circa 6 metri che poi è affondato per cause ancora da accertare: molta paura, ma la guardia costiera ha tratto in ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 1 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – Duein, oggi ama per fortuna. La guardia costiera ha dovuto correre in soccorso in due punti diversi dell’isola, a punta Carena e a 5 miglia da, a distanza di poche ore. Il primo episodio si è verificato poco dopo le 14:00 quando è arrivato l’allarme da una barca che poi è colata a picco. Si è trattato di uno scafo in vetro resina bianca di circa 6 metri che poi è affondato per cause ancora da accertare: molta, ma la guardia costiera ha tratto in ...

