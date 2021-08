Calciomercato Salernitana, la Samp osserva sviluppi su Simy (Di domenica 1 agosto 2021) Continuano gli interessamenti intorno a Simy: dopo la Salernitana anche il Maiorca su di lui. Sampdoria spettatrice interessata. Il motivo Il Calciomercato della Salernitana è molto attivo, soprattutto per il reparto offensivo. Sono, infatti, tanti gli attaccanti monitorati dalla squadra di Fabrizio Castori, da Federico Bonazzoli della Sampdoria a Simy del Crotone. Le novità di giornata. Secondo quanto riferito da Sky Sport, i campani avrebbero puntato con insistenza su Simy ma, oggi, al Crotone sarebbe arrivata un’offerta da 3,5 milioni ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 1 agosto 2021) Continuano gli interessamenti intorno a: dopo laanche il Maiorca su di lui.doria spettatrice interessata. Il motivo Ildellaè molto attivo, soprattutto per il reparto offensivo. Sono, infatti, tanti gli attaccanti monitorati dalla squadra di Fabrizio Castori, da Federico Bonazzoli delladoria adel Crotone. Le novità di giornata. Secondo quanto riferito da Sky Sport, i campani avrebbero puntato con insistenza suma, oggi, al Crotone sarebbe arrivata un’offerta da 3,5 milioni ...

