Uomini e Donne, Ida Platano: "La mia testa e il mio cuore sono ancora là" (Di sabato 31 luglio 2021) Anche Ida Platano come migliaia di italiani in questi giorni è tornata dalle ferie. La parrucchiera bresciana, che ha origini siciliane (è nata a Palermo, ma si è trasferita a Brescia che era appena maggiorenne), è stata nella sua terra assieme al figlio Samuele, e ha raccontato a Uomini e Donne Magazine il suo stato d'animo post vacanza, nonché le fatiche di una mamma single che non può contare sull'aiuto di nessuno, neanche della propria famiglia d'origine, visto che è lontana. Uomini e Donne, Ida Platano si racconta dopo la sua vacanza in Sicilia "Siamo tornati da pochissimo ma devo ...

