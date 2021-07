Un appello a Giuseppe Conte: non ceda sul reddito di cittadinanza, anzi chieda di rafforzarlo (Di sabato 31 luglio 2021) di Gianluca Pinto Sembrerebbe che si sia in presenza di una possibile mediazione sulla controriforma Cartabia. Non so se alla fine ciò cui si arriverà sarà sufficiente, se soddisferà la base del Movimento 5 Stelle, se si arriverà a un voto negativo sulla fiducia o se non se ne farà nulla. Il dato politico, tuttavia, c’è ed è che Lei sia in grado di organizzare una posizione e di farla pesare. Vorrei fare un appello a Lei, professor Giuseppe Conte, riguardo la prossima battaglia che si prospetta: il reddito di cittadinanza. Il RdC, come testimoniano numerose fonti (tra cui la Caritas), ha avuto il pregio di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 31 luglio 2021) di Gianluca Pinto Sembrerebbe che si sia in presenza di una possibile mediazione sulla controriforma Cartabia. Non so se alla fine ciò cui si arriverà sarà sufficiente, se soddisferà la base del Movimento 5 Stelle, se si arriverà a un voto negativo sulla fiducia o se non se ne farà nulla. Il dato politico, tuttavia, c’è ed è che Lei sia in grado di organizzare una posizione e di farla pesare. Vorrei fare una Lei, professor, riguardo la prossima battaglia che si prospetta: ildi. Il RdC, come testimoniano numerose fonti (tra cui la Caritas), ha avuto il pregio di ...

Advertising

LiveSicilia : Incarichi all’Ars, la Corte dei conti assolve in appello Giuseppe Lupo - Giuseppe_Ciraci : RT @SilviaTeresa14: Mi appello al personale sanitario che lavora nei PS: dovete parlare e denunciare! Dovete dire quante persone, ogni gior… - cristinamelis26 : RT @rtl1025: ?? Giuseppe Marcianò uno degli over 60 in fuga dall'iniezione, dopo aver contratto il Covid19 si rende conto di aver sbagliato.… - ferro_fabiano : RT @rtl1025: ?? Giuseppe Marcianò uno degli over 60 in fuga dall'iniezione, dopo aver contratto il Covid19 si rende conto di aver sbagliato.… - plebani_clelia : RT @rtl1025: ?? Giuseppe Marcianò uno degli over 60 in fuga dall'iniezione, dopo aver contratto il Covid19 si rende conto di aver sbagliato.… -