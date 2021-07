UE multa Amazon per violazione della privacy (Di sabato 31 luglio 2021) UE multa Amazon per circa 887 milioni di dollari – 746 milioni di euro – per violazione della privacy e l’imposizione di modificare le linee guida sulla privacy. Secondo recenti rapporti, la multa è stata imposta dalla Commissione nazionale per la protezione dei dati (CNPD) del Lussemburgo. Tuttavia, la decisione di infliggere la sanzione non è stata resa pubblica dal CNPD. E nemmeno Amazon ha detto esattamente quali revisioni delle politiche sono state imposte. Apple ha rimosso Fakespot che mostrava recensioni false su Amazon UE ... Leggi su pantareinews (Di sabato 31 luglio 2021) UEper circa 887 milioni di dollari – 746 milioni di euro – pere l’imposizione di modificare le linee guida sulla. Secondo recenti rapporti, laè stata imposta dalla Commissione nazionale per la protezione dei dati (CNPD) del Lussemburgo. Tuttavia, la decisione di infliggere la sanzione non è stata resa pubblica dal CNPD. E nemmenoha detto esattamente quali revisioni delle politiche sono state imposte. Apple ha rimosso Fakespot che mostrava recensioni false suUE ...

