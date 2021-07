Traffico Roma del 31-07-2021 ore 09:30 (Di sabato 31 luglio 2021) Luceverde Roma trovati dalla redazione nessun impedimento particolare alla circolazione sul grande raccordo anulare sul tratto Urbano della A24 Roma-teramo che se possibile un incremento del Traffico per gli spostamenti legate le vacanze estive per agevolare la circolazione stoffa e mezzi pesanti dalle 8 alle 16 sulla Pontina prime code a tratti 3 raccordo anulare via di Decima in uscita dalla capitale un incidente Si segnala su via Cassia nuova con possibili rallentamenti nelle due direzioni di Corso di Francia altro incidente in via Giambattista ramusio nei pressi di via Acqua Bullicante dalle 16:30 possibili disagi per una ... Leggi su romadailynews (Di sabato 31 luglio 2021) Luceverdetrovati dalla redazione nessun impedimento particolare alla circolazione sul grande raccordo anulare sul tratto Urbano della A24-teramo che se possibile un incremento delper gli spostamenti legate le vacanze estive per agevolare la circolazione stoffa e mezzi pesanti dalle 8 alle 16 sulla Pontina prime code a tratti 3 raccordo anulare via di Decima in uscita dalla capitale un incidente Si segnala su via Cassia nuova con possibili rallentamenti nelle due direzioni di Corso di Francia altro incidente in via Giambattista ramusio nei pressi di via Acqua Bullicante dalle 16:30 possibili disagi per una ...

Advertising

VAIstradeanas : 09:50 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:5Km/h - in_appennino : RT muoversintoscan '?? In #A1, per traffico intenso, code a tratti tra #Calenzano-#SestoFiorentino e il bivio A1-Va… - in_appennino : RT muoversintoscan '?? In #A1, rallentamenti per traffico intenso tra #Calenzano-#SestoFiorentino e il bivio A1-Var… - in_appennino : RT muoversintoscan '?? In #A1, code a tratti per traffico intenso tra #Calenzano-#SestoFiorentino e il bivio A1-Var… - muoversintoscan : ?? In #A1, per traffico intenso, code a tratti tra #Calenzano-#SestoFiorentino e il bivio A1-Var in direzione Bolog… -