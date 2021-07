Napoli | strepitoso tris rifilato al Bayern Monaco in amichevole

(Di sabato 31 luglio 2021) In bilico tra il considerarla una sempliceestiva e il far partire caroselli, pulman scoperti e fuochi d'artificio: difficile mantenere il sangue freddo quando si batte per 3 - 0 il...

Per il nigeriano in realtà si tratta di una prova generale, perché al 69' è proprio lui a portare in vantaggio ilcon un destro angolato dal limite dopo aver ricevuto ancora la sfera da un ...calcio - Osimhennell'Audi Cup tra Bayern Monaco e. Doppietta in 1 minuto per l'attaccante nigeriano, che recuperato dalla botta alla testa tra il minuto 70 e 71 ha messo a ...Dopo una lunga fase di studio (in cui tra l'altro sul piano della manovra a farsi preferire era stato il Napoli ), al 16' il Bayern rompe gli indugi con Lewandowski, che riceve da Sané ma poi, da buon ...Ounas resta a Napoli, Ounas dirà addio. E' questo uno dei dubbi sul versante calciomercato. L'algerino ha buone qualità, Spalletti potrebbe valorizzarlo.