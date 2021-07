Jamie Lee Curtis | “Ho vissuto con orgoglio la trasformazione di mio figlio Thomas in mia figlia Ruby”

(Di sabato 31 luglio 2021) La transizione di suoda uomo a donna l’ha aiutata a capire che “il genere sessuale non è fisso e da allora ho buttato via quella vecchia idea e ho imparato invece che la vita è una metamorfosi costante”. Parole diLee, attrice 62enne che ad Aarp The Magazine ha raccontato la sua esperienza vissuta insieme al marito: “Abbiamocon meraviglia eladi nostroin nostra“. E sarà proprioLee ad officiare le nozze di ...

barbara__1995 : RT @1pcornwell: Kay Scarpetta, Jamie Lee Curtis porta in TV il personaggio di Patricia Cornwell - CatelliRossella : Quindi? Jamie Lee Curtis, mia figlia è transgender - Società & Diritti - - TG_NEWS24 : RT @MediasetTgcom24: Jamie Lee Curtis: 'Mio figlio è transgender, orgogliosa che sia diventata una ragazza...' #jamieleecurtis https://t.c… - VanityFairIt : «Abbiamo osservato con meraviglia e orgoglio il processo attraverso il quale nostro figlio è diventato nostra figli… - Profilo3Marco : RT @MediasetTgcom24: Jamie Lee Curtis: 'Mio figlio è transgender, orgogliosa che sia diventata una ragazza...' #jamieleecurtis https://t.c… -

Ultime Notizie dalla rete : Jamie Lee

Vanity Fair Italia

... Emerson e Berge primi obiettivi, ma pronte già altre opzioni Del Genio: "I giovani presenti al ritiro non sono da Napoli!" CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEBCurtis e la figlia transgender: "...... Emerson e Berge primi obiettivi, ma pronte già altre opzioni Del Genio: "I giovani presenti al ritiro non sono da Napoli!" CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEBCurtis e la figlia transgender: "...L'attrice che sarà premiata per la carriera a Venezia racconta il suo privato in una intervista. Il percorso di transizione della figlia Ruby ha fatto capire a Jamie Lee Curtis che la vita è una metam ...In un'intervista alla rivista per pensionati AARP the Magazine, l'attrice Jamie Lee Curtis ha affermato che suo figlio sarebbe una persona transgender: "Io e mio marito Christopher Guest, abbiamo viss ...