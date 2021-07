Inferno a Catania | lidi in fiamme e 150 persone evacuate via mare

(Di sabato 31 luglio 2021) Più di trenta roghi hanno colpito il litorale della città etnea e distrutto uno stabilimento balneare. Chiuso per qualche ora ...

TrueLov68369279 : @IlContiAndrea Andrea, qui vicino a Catania l'inferno ieri! E il lavoro enorme dei pompieri! Tutto assurdo - rilaco74 : RT @Giovy_1981: Erano ombrelloni, ora inferno di fuoco. #catania - Anto72web : RT @Giovy_1981: Erano ombrelloni, ora inferno di fuoco. #catania - Flyingteacher67 : RT @Giovy_1981: Erano ombrelloni, ora inferno di fuoco. #catania - Lucyluciana94 : RT @Giovy_1981: Erano ombrelloni, ora inferno di fuoco. #catania -

Ultime Notizie dalla rete : Inferno Catania

Più di trenta roghi hanno colpito il litorale della città etnea e distrutto uno stabilimento balneare. Chiuso per qualche ora ...La Sicilia brucia. Le fiamme dell'avvolgono l'isola in un grande enorme rogo appiccato dall'uomo, alimentato dal gran caldo di ... Brucia anche la Sicilia Orientale: aun vasto rogo si è ...CATANIA – Devastazione e fumo. Una Catania nella morsa del fuoco: che soffoca e brucia. Una provincia in preda all’emergenza. A Gravina di Catania le fiamme hanno attaccato il tetto di una palazzina.Da Palermo a Catania, da Enna e Noto al messinese e all'Agrigentino i danni sono incalcolabili. Bruciano da ore e ore diversi territori della Sicilia. E il f ...