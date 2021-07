F1, qualifiche GP Ungheria: Hamilton in pole davanti a Bottas e Verstappen. Settimo Leclerc, 15° Sainz (Di sabato 31 luglio 2021) Lewis Hamilton scatterà dalla prima casella dello schieramento nel Gran Premio d’Ungheria, undicesimo atto del Mondiale di F1 2021. Il sette volte campione del mondo della Mercedes partirà davanti al teammate Valtteri Bottas dopo aver firmato il miglior crono nella Q3 con il tempo di 1:15.419. Seconda pole-position per il britannico in questo 2021, la 101^ in carriera. Secondo posto per il finnico Bottas davanti alla Red Bull dell’olandese Max Verstappen che non è riuscito ad impensierire le due monoposto tedesche. Sergio Perez si colloca quarto accanto al ... Leggi su oasport (Di sabato 31 luglio 2021) Lewisscatterà dalla prima casella dello schieramento nel Gran Premio d’, undicesimo atto del Mondiale di F1 2021. Il sette volte campione del mondo della Mercedes partiràal teammate Valtteridopo aver firmato il miglior crono nella Q3 con il tempo di 1:15.419. Seconda-position per il britannico in questo 2021, la 101^ in carriera. Secondo posto per il finnicoalla Red Bull dell’olandese Maxche non è riuscito ad impensierire le due monoposto tedesche. Sergio Perez si colloca quarto accanto al ...

