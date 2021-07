Cagliari, Semplici: “Test importante ma Augsburg più avanti nella preparazione” (Di sabato 31 luglio 2021) “E’ stato un Test importante contro una squadra più avanti di noi nella preparazione. Nonostante la sconfitta esco soddisfatto perché abbiamo il tempo per correggere quel che non è andato. Perdere dispiace, abbiamo sbagliato tanto e questo ha fatto si’ che gli avversari avessero degli episodi a favore, nonostante dei dubbi sulla regolarita’ di due loro gol (fuorigioco). Lavoreremo per migliorarci e preparare al meglio il debutto in campionato“. Lo ha detto Leonardo Semplici dopo la sconfitta per 3-1 contro l’Augsburg. E ancora: “Abbiamo cambiato qualcosa per valutare la ... Leggi su sportface (Di sabato 31 luglio 2021) “E’ stato uncontro una squadra piùdi noi. Nonostante la sconfitta esco soddisfatto perché abbiamo il tempo per correggere quel che non è andato. Perdere dispiace, abbiamo sbagliato tanto e questo ha fatto si’ che gli avversari avessero degli episodi a favore, nonostante dei dubbi sulla regolarita’ di due loro gol (fuorigioco). Lavoreremo per migliorarci e preparare al meglio il debutto in campionato“. Lo ha detto Leonardodopo la sconfitta per 3-1 contro l’. E ancora: “Abbiamo cambiato qualcosa per valutare la ...

Advertising

larocri76 : RT @notiziasportiva: #Calciomercato Cagliari, Semplici dice addio al difensore: si avvicina la pista estera - zazoomblog : Cagliari Semplici: «Troppi errori contro l’Augsburg. Non ci piace perdere» - #Cagliari #Semplici: «Troppi #errori - notiziasportiva : #Calciomercato Cagliari, Semplici dice addio al difensore: si avvicina la pista estera - CagliariNews24 : #Semplici: «Nonostante la sconfitta ho visto un buon Cagliari» - CentotrentunoC : #Cagliari ?? Le parole di Leonardo #Semplici dopo la sconfitta dei rossoblù in #Germania in amichevole contro l'… -