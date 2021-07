Tuffi, Olimpiadi Tokyo: Shi Tingmao vince i preliminari dai tre metri. Doppietta cinese e poi canadese (Di venerdì 30 luglio 2021) La Cina comanda ed il Canada guida il resto del mondo. Shi Tingmao ha chiuso al primo posto i preliminari dell’individuale femminile dai tre metri. La campionessa cinese punta alla Doppietta d’oro dopo il successo nel sincro con Wang Han, che si è inserita proprio alle spalle della connazionale. Shi Tingmao ha totalizzato 350.45 punti, con un ottimo triplo e mezzo avanti da 75.95. Sarà un duello cinese per l’oro visto che Wang Han è appena dietro a 347.25 con ben tre Tuffi oltre i 70 e con l’unica sbavatura nel doppio e mezzo indietro (63.00). Come detto ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 luglio 2021) La Cina comanda ed il Canada guida il resto del mondo. Shiha chiuso al primo posto idell’individuale femminile dai tre. La campionessapunta allad’oro dopo il successo nel sincro con Wang Han, che si è inserita proprio alle spalle della connazionale. Shiha totalizzato 350.45 punti, con un ottimo triplo e mezzo avanti da 75.95. Sarà un duelloper l’oro visto che Wang Han è appena dietro a 347.25 con ben treoltre i 70 e con l’unica sbavatura nel doppio e mezzo indietro (63.00). Come detto ...

