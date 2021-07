Trovata con dosi di cocaina aggredisce i poliziotti. Arrestata (Di venerdì 30 luglio 2021) Una donna di 45 anni è stata Arrestata per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale ieri pomeriggio intorno alle 18 nel quartiere Primavalle a Roma. La donna fermata per un controllo dai poliziotti delle Volanti in via Mario Carrara e Trovata in possesso di una dose di cocaina ha aggredito gli agenti ferendone uno. La quarantacinquenne con precedenti di polizia è stata bloccata e Arrestata. L'articolo proviene da Forze Armate News. Leggi su forzearmatenews (Di venerdì 30 luglio 2021) Una donna di 45 anni è stataper resistenza e lesioni a pubblico ufficiale ieri pomeriggio intorno alle 18 nel quartiere Primavalle a Roma. La donna fermata per un controllo daidelle Volanti in via Mario Carrara ein possesso di una dose diha aggredito gli agenti ferendone uno. La quarantacinquenne con precedenti di polizia è stata bloccata e. L'articolo proviene da Forze Armate News.

francescacheeks : Feltre, che BOMBA ??! Amo questa città, l'ho sempre trovata magica. È stato bellissimo saltare con voi e battere la… - elenaricci1491 : In manette una donna di 45 anni - forzearmatenews : In manette una donna di 45 anni - FRNPLI : RT @Antonioduca99: #ADL chiude l'accordo con Amazon, che diventerà dunque il quarto sponsor per la prossima stagione. Ottima trovata. - ilRomanistaweb : #Roma, #Shomurodov a un passo: chiuso l'accordo col #Genoa Con il club rossoblu l'intesa è stata trovata sulla bas… -