In trasferta dalla Puglia per pescare di frodo ricci di mare: in 6 ne avevano 12mila, maxi multa e sequestri (Di venerdì 30 luglio 2021) ANCONA - In trasferta dalla Puglia per pescare di frodo ricci di mare . Pescavano con le bombole (vietato) e in tre avevano 12mila ricci (600 chili), quando la soglia è 50 ciascuno. Sono stati ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 30 luglio 2021) ANCONA - Inperdidi. Pescavano con le bombole (vietato) e in tre(600 chili), quando la soglia è 50 ciascuno. Sono stati ...

Advertising

veroemmentalher : Sta in trasferta prima a Roma, poi in Umbria, lavora per un'azienda dalla mattina alla sera e non ha tempo. Franca… - Massimo_Pontini : @Cardiopoetica Non tutti vanno al ristorante (e in albergo) per passatempo… Molti ci vanno perché lavorano in trasf… - twittanfruscole : @fulvioromano82 @Gianniandrea @StracciVolano @Tboeri @IzzoEdo Rettifico, anche pre trasferta dalla base di smart wo… - twittanfruscole : @fulvioromano82 @Gianniandrea @StracciVolano @Tboeri @IzzoEdo Interessante. Grazie. Io sono un LavAut. e dalla riap… - Dalla_SerieA : L'Inter presenta la seconda maglia. Spicca il biscione - -