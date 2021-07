Ignazio Moser gioca a padel con gli amici e un campione di calcio (Di venerdì 30 luglio 2021) In vacanza ad Ibiza con Cecilia Rodriguez e alcuni amici, Ignazio Moser si è divertito a giocare a padel insieme ad un campione di calcio Partiti per Ibiza, Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez hanno condiviso con le loro rispettive community alcuni momenti sia della partenza, sia dell’arrivo e sia delle prime ore del soggiorno. Storia dopo storia, si scopre che i due sono partiti insieme ad altri amici e che hanno preferito prendere una casa dove alloggiare e cenare insieme, senza privarsi del divertimento che può offrire la ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 30 luglio 2021) In vacanza ad Ibiza con Cecilia Rodriguez e alcunisi è divertito are ainsieme ad undiPartiti per Ibiza,e Cecilia Rodriguez hanno condiviso con le loro rispettive community alcuni momenti sia della partenza, sia dell’arrivo e sia delle prime ore del soggiorno. Storia dopo storia, si scopre che i due sono partiti insieme ad altrie che hanno preferito prendere una casa dove alloggiare e cenare insieme, senza privarsi del divertimento che può offrire la ...

Advertising

zazoomblog : Ignazio Moser allarma Cecilia: “Fossi stato single all’Isola? Ci avrei provato con lei…” - #Ignazio #Moser… - infoitcultura : Ignazio Moser diventa biondo platino. Critiche per il suo cambio look - infoitcultura : “Sembri Maluma”, per Ignazio Moser arriva un altro cambio look radicale -FOTO - FantaCircolo : @albertocoriele @cyclingpro @davidecassani @Federciclismo Ignazio Moser nuovo CT!! - zazoomblog : Ignazio Moser senza freni su una ex naufraga “Se non fossi stato fidanzato …” - #Ignazio #Moser #senza #freni… -

Ultime Notizie dalla rete : Ignazio Moser Jeremias Rodriguez, il primo incontro con Luna Marì: gli attimi commoventi via social Il primo incontro con Cecilia A pochi giorni dalla nascita di Luna Marì anche Cecilia Rodriguez - in compagnia del fidanzato Ignazio Moser - si era recata sull'Isola di Albarella per far visita alla ...

Ignazio Moser cambia look e si fa biondo: ma il web si divide Nuovo cambio di look per Ignazio Moser . L'ex concorrente dell' Isola dei Famosi dopo aver stravolto il suo taglio di capelli durante il reality, dove è stato costretto a rasarsi a zero per ottenere una ricompensa settimanale,...

Ebbene sì, Ignazio Moser si è decolorato i capelli Vanity Fair Italia Ignazio Moser gioca a padel con gli amici e un campione di calcio In vacanza ad Ibiza con Cecilia Rodriguez e alcuni amici, Ignazio Moser si è divertito a giocare a padel insieme ad un campione di calcio ...

Ma ciao Ignazio Moser biondissimo e abbronzatissimo a Ibiza, così "rubio" ci piaci proprio Dopo essersi fatto rasare i capelli in diretta tv nel corso dell’ultima edizione de L’Isola Dei Famosi (dove si è fatto notare per il cuore d'oro, gli addominali da urlo e l'amicizia con Andrea Ceriol ...

Il primo incontro con Cecilia A pochi giorni dalla nascita di Luna Marì anche Cecilia Rodriguez - in compagnia del fidanzato- si era recata sull'Isola di Albarella per far visita alla ...Nuovo cambio di look per. L'ex concorrente dell' Isola dei Famosi dopo aver stravolto il suo taglio di capelli durante il reality, dove è stato costretto a rasarsi a zero per ottenere una ricompensa settimanale,...In vacanza ad Ibiza con Cecilia Rodriguez e alcuni amici, Ignazio Moser si è divertito a giocare a padel insieme ad un campione di calcio ...Dopo essersi fatto rasare i capelli in diretta tv nel corso dell’ultima edizione de L’Isola Dei Famosi (dove si è fatto notare per il cuore d'oro, gli addominali da urlo e l'amicizia con Andrea Ceriol ...