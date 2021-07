Horner: 'Nulla di personale, ma pure Hamilton sbaglia'. Wolff: 'A tutto c'è un limite' (Di venerdì 30 luglio 2021) 'Nulla di personale contro Lewis Hamilton, è un sette volte iridato e questo la dice lunga su quanto ha fatto. Ma questo non significa che anche i grandi campioni non possano sbagliare o fare errori ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 30 luglio 2021) 'dicontro Lewis, è un sette volte iridato e questo la dice lunga su quanto ha fatto. Ma questo non significa che anche i grandi campioni non possanore o fare errori ...

Advertising

dinoadduci : Horner: 'Nulla di personale, ma pure Hamilton sbaglia'. Wolff: 'A tutto c’è un limite' - Markvr70 : RT @Gazzetta_it: F1 Horner: 'Nulla di personale, ma pure Hamilton sbaglia'. Wolff: 'A tutto c’è un limite' - Gazzetta_it : F1 Horner: 'Nulla di personale, ma pure Hamilton sbaglia'. Wolff: 'A tutto c’è un limite' - FormulaPassion : #F1: #Horner spiega perché la #RedBull ha deciso di non lasciare nulla di intentato - blackchevy1977 : @SkySportF1 Ragazzi hamilton non deve dimostrare nulla a nessuno ( e non sono un suo tifoso), Verstappen troppo mon… -