Google Maps introduce nuovi widget davvero utilissimi (Di venerdì 30 luglio 2021) Google Maps si accoda alle numerose app presenti su iOS 15 che possono vantare widget. La novità, introdotta con iOS 14, punta a rendere più coinvolgenti le informazioni condivise dalle app, sia di Apple che di terze parti. Google Maps: i nuovi widgetMancava solo lui, ed ecco che è finalmente giunto anche il widget di Google Maps. Dopo quelli già presenti per altri servizi di Google, tra cui il pulsandone che consente di effettuare una ricerca, anche l'app per la navigazione di big G ...

